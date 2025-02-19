Задержаны четверо израильтян, проникших на территорию Ливана

Полиция задержала четырех израильтян, которые незаконно проникли на территорию Ливана и бросали камни в израильских военных, требовавших, чтобы они вернулись на территорию Израиля.

Судя по сообщению полиции, нарушила границу большая группа израильтян. Задержаны были только те, кто напал на военных. Остальных вернули на израильскую территорию.

В сообщении полиции не указаны какие-либо подробности о нарушителях границы.

Сегодня в мировой суд Кирьят-Шмоны будет подано ходатайство о продлении срока содержания задержанных под стражей.