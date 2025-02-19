Судя по сообщениям израильских СМИ, 18 семей заложников, остающихся в Газе, получили уведомления, что их близкие живы. Но 12 из них могут выйти на свободу только на следующем этапе сделки.

Ожидается, что 22 февраля на свободу выйдут шесть заложников: Элия Коэн (27 лет, из Цур-Адасы, похищенный с фестиваля "Нова"), Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"), Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"), Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году), Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Имена еще 12 заложников, семьи которых получали уведомления, что они живы:

Эйтан Горн 38 лет, из Нир-Оза

Алон Оэль, 23 года, из Лавона, похищен с фестиваля "Нова"

Нимрод Коэн, 20 лет, из Реховота

Гали Берман, 27 лет, из Кфар-Азы

Зив Берман, 27 лет, из Кфар-Азы

Омри Миран, 47 лет, из Нахаль-Оза

Элькана Бухбут, 35 лет, из Мевасерет-Циона, похищен с фестиваля "Нова"

Йосеф Хаим Охана, 24 года, из Кирьят-Малахи

Матан Ангрест, 22 года, из Кирьят-Бялика

Эйтан Авраам Мор, 24 года, из Иерусалима, похищен с фестиваля "Нова"

Сегев Кальфон, 27 лет, из Димоны

Давид Кунио, 34 года, из Нир-Оза

Следует подчеркнуть: отсутствие уведомления не означает, что заложник погиб. Получение уведомления означает, что заложник, по всей видимости, был жив на момент передачи информации.