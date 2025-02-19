x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 22:46
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Старом городе Иерусалима совершено нападение на женщину, она тяжело ранена

Мада
время публикации: 19 февраля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 22:48
В Старом городе Иерусалима совершено нападение на женщину, она тяжело ранена
Пресс-служба полиции Израиля

Около 22:23 поступили первые сообщения о том, что на улице Ор а-Хаим в Старом городе Иерусалима совершено нападение на женщину примерно 50 лет.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина получила серьезные ранения. Она доставлена в больницу "Шаарей Цедек" с травмой головы и конечностей. Ее состояние оценивается медиками как средней тяжести.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook