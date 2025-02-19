В Старом городе Иерусалима совершено нападение на женщину, она тяжело ранена

Около 22:23 поступили первые сообщения о том, что на улице Ор а-Хаим в Старом городе Иерусалима совершено нападение на женщину примерно 50 лет.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина получила серьезные ранения. Она доставлена в больницу "Шаарей Цедек" с травмой головы и конечностей. Ее состояние оценивается медиками как средней тяжести.

Информация уточняется.