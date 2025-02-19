Семья Бибас утверждает, что с ними не был согласован список погибших заложников

Семья Бибас утверждает, что ни канцелярия премьер-министра, ни ЦАХАЛ не согласовали с ними публикацию списка погибших заложников, тела которых должны быть возвращены завтра в Израиль.

Офри Бибас, сестра Ярдена Бибаса, написала в своем блоге на Facebook: "Список, в котором Шири, Ариэль и Кфир уже объявлены погибшими и который был опубликован канцелярией премьер-министра якобы с согласия семей, не был нами одобрен. 16 месяцев мы ждем определенности, которой до сих пор не было, а теперь все решено, до того, как они возвращены? До идентификации? До того, как официально нам об этом объявлено? Вся страна превратилась в офицеров по связям с родственниками погибших и стучится в нашу дверь. Позор".

Ранее канцелярия главы правительства сообщила, что Израиль получил список погибших заложников, тела которых должны быть возвращены завтра в рамках соглашения с ХАМАСом. Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш проинформировал семьи заложников через представителей ЦАХАЛа.

Ожидается, что Израиль получит тела четырех заложников:

1. Шири Бибас, 33 года, похищена вместе с детьми из кибуца Нир-Оз.

2. Ариэль Бибас, 5 лет, похищен из кибуца Нир-Оз.

3. Кфир Бибас, 9 месяцев, похищен из кибуца Нир-Оз.

4. Одед Лифшиц, 83 года, похищен из кибуца Нир-Оз.

Комментируя публикацию Офри Бибас, источник в канцелярии премьер-министра заявил, что "офицеры по связям с семьями погибших ЦАХАЛа допустили серьезную ошибку по отношению к семье Бибас, не согласовав с ними публикацию списка". По словам источника, офицеры одобрили публикацию имен до того, как получили разрешение родных Шири, Ариэля и Кфира. При этом источник отметил, что в сообщении, распространенном канцелярией, говорилось о получении имен погибших, но они не были опубликованы.