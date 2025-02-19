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Израиль

Внимание, розыск: пропал 45-летний Мордехай Ханания из Бейт-Шемеша

Полиция
Розыск
время публикации: 19 февраля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 09:48
Внимание, розыск: пропал 45-летний Мордехай Ханания из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 45-летнего Мордехая Ханании из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели утром 19 февраля, когда он выходил из дома. По оценке полиции, его жизнь может быть в опасности.

Приметы разыскиваемого: рост 1.78, короткие седые волосы, щетина на лице. Описание одежды: черные спортивные штаны, серая рубашка и черная рабочая куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.

Израиль
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