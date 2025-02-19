Внимание, розыск: пропал 45-летний Мордехай Ханания из Бейт-Шемеша

Полиция Израиля просит помощи в розыске 45-летнего Мордехая Ханании из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели утром 19 февраля, когда он выходил из дома. По оценке полиции, его жизнь может быть в опасности.

Приметы разыскиваемого: рост 1.78, короткие седые волосы, щетина на лице. Описание одежды: черные спортивные штаны, серая рубашка и черная рабочая куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.