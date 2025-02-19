x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 10:16
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источник: ночью ХАМАС проводил "учения" на севере Газы

Газа
ХАМАС
Учения
время публикации: 19 февраля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 09:42
Источник: ночью ХАМАС проводил "учения" на севере Газы
AP Photo/Abdel Kareem

В ночь на 19 февраля боевики ХАМАСа проводили "учения" на бывшей территории еврейского поселения Эли Синай (к северу от Байт-Лахии, на севере сектора Газы), сообщает журналист Амит Сегаль со ссылкой на источник в ЦАХАЛе.

Официально эта информация не комментируется.

В конце января агентство Reuters сообщало, что ХАМАС завербовал от 10000 до 15000 новых боевиков за время войны с Израилем, начавшейся после нападения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. По оценке разведки США, за тот же период ХАМАС потерял примерно столько же боевиков в ходе войны с ЦАХАЛом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

"Аль-Джазира": ХАМАС предлагает формулу обмена "все на всех" и окончание войны
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 февраля 2025

Sky News Arabiа: ХАМАС готов передать ПА контроль над Газой, но с одним условием
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 января 2025

Reuters: за время войны в Газе ХАМАС завербовал 10-15 тысяч новых боевиков