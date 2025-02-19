Источник: ночью ХАМАС проводил "учения" на севере Газы

В ночь на 19 февраля боевики ХАМАСа проводили "учения" на бывшей территории еврейского поселения Эли Синай (к северу от Байт-Лахии, на севере сектора Газы), сообщает журналист Амит Сегаль со ссылкой на источник в ЦАХАЛе.

Официально эта информация не комментируется.

В конце января агентство Reuters сообщало, что ХАМАС завербовал от 10000 до 15000 новых боевиков за время войны с Израилем, начавшейся после нападения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. По оценке разведки США, за тот же период ХАМАС потерял примерно столько же боевиков в ходе войны с ЦАХАЛом.