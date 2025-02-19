Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 февраля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Во второй половине дня на севере и в центре начнутся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 10-19, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-170 см. Вечером купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг-субботу – похолодание, дожди, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье-понедельник ожидается снег с дождем в Иерусалиме и других районах страны на высоте более 500 м над уровнем моря, очень холодно.