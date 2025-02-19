В результате ДТП на 65-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

На 65-й трассе, возле перекрестка Дабурия, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 20 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Дорожная полиция изучает обстоятельства аварии.