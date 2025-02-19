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Израиль

В результате ДТП на 65-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 19 февраля 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 01:16
В результате ДТП на 65-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
Yonatan Sindel/Flash90

На 65-й трассе, возле перекрестка Дабурия, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 20 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Дорожная полиция изучает обстоятельства аварии.

Израиль
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