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Израиль

ЦАХАЛ в Ливане: ушел и остался. Видеокомментарий Давида Шарпа

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 19 февраля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 10:03
Давид Шарп
ЦАХАЛ в Ливане: ушел и остался. Видеокомментарий Давида Шарпа
"Непечатное. Говорим о главном"

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: вывод войск Израиля из Южного Ливана и стратегические изменения на границе.

Недавние изменения в стратегической ситуации на границе Израиля и Ливана, в частности, вывод армии с большей части территории Южного Ливана, вызвали вопросы о политической и тактической значимости этого шага. Израильские войска остаются лишь на ключевых, но в основном незначительных с точки зрения обороны возвышенностях, что ставит под сомнение дальнейшие действия на этом направлении.

Что стоит за решением продолжить присутствие в Ливане, несмотря на официальную позицию Ливана и давление США? Как этот шаг влияет на демилитаризацию Южного Ливана и позиции ливанской армии? И каким образом армейские меры безопасности и опорные пункты могут изменить баланс сил на границе?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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