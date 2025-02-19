На севере Израиля застрелен юноша

Утром 19 февраля служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что в районе Хамам аль-Калаа убит мужчина.

Парамедики констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

В сообщении МАДА говорилось об убитом "примерно 40 лет". Полиция уточняет, что застрелен 18-летний житель Уади аль-Хамам (недалеко от Тверии).

Информация уточняется.

Только с начала 2025 года в арабском секторе были убиты 36 человек.