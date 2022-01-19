Левые митингуют возле дома мэра Иерусалима, полицейские толкнули депутата Моси Раза

В Иерусалиме напротив дома мэра города Моше Леона состоялась демонстрация левых активистов. Они протестовали против выселения семьи из иерусалимского квартала Шимон а-Цадик (Шейх Джарах). В ходе демонстрации завязались столкновения митингующих с полицией. Задержаны по меньшей мере, шесть человек.

По свидетельствам участников демонстрации, полицейские сильно толкнули депутата Кнессета Моси Раза (МЕРЕЦ), несмотря на то, что участники демонстрации кричали, что речь идет о депутате Кнессета.

Утром в среду, 19 января, муниципальные власти Иерусалима разрушили дом на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик), принадлежавший семье Салахия.

Ранее сообщалось, что снос перенесен на 25 января. Однако дом был разрушен вскоре после того, как была завершена операция по эвакуации 25 человек, которые забаррикадировались в этом доме. В операции участвовали около 100 полицейских. В ходе операции были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Некоторым задержанным позже будут предъявлены обвинения в сопротивлении представителям властей.

Напомним, что 17 января полиция попыталась эвакуировать жильцов этого дома. Но жители оказали сопротивление, поджигали матрасы и другие легковоспламеняющиеся материалы, угрожали подорвать газовый баллон. Решение о сносе этого дома в интересах жителей квартала было принято судом еще в 2017 году. Дом планируется снести, чтобы построить на этом месте школу для учеников с особыми потребностями (на 18 классных комнат), а также детские сады и ясли.

Жители дома, предназначенного к сносу, отказались от диалога с муниципалитетом Иерусалима, несмотря на то, чтобы им было предложено множество вариантов переселения, отмечает пресс-служба полиции. Вопросы, связанные с выселением и переселением жильцов квартала Шейх Джарах, неоднократно использовались экстремистами как повод для массовых волнений, а власти Палестинской автономии всячески политизируют эту тему, заявляя о произволе со стороны израильских властей.