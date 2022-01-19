"Хеврат Хашмаль" сообщила о перебоях с электричеством в арабских и бедуинских поселках

Электрическая компания передала, что вечером 19 января наблюдались перебои с электричеством в нескольких арабских и бедуинских населенных пунктах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по мнению специалистов "Хеврат Хашмаль", причиной перебоев стали "пиратские подключения" к линии, которые с ростом потребления электричества на обогрев помещений привели к повышенной нагрузке, на которую линия не была рассчитана.