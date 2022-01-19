"Хеврат Хашмаль" сообщила о перебоях с электричеством в арабских и бедуинских поселках
Электрическая компания передала, что вечером 19 января наблюдались перебои с электричеством в нескольких арабских и бедуинских населенных пунктах.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по мнению специалистов "Хеврат Хашмаль", причиной перебоев стали "пиратские подключения" к линии, которые с ростом потребления электричества на обогрев помещений привели к повышенной нагрузке, на которую линия не была рассчитана.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 17 января 2022
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