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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 19:12

"Хеврат Хашмаль" сообщила о перебоях с электричеством в арабских и бедуинских поселках

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"Хеврат Хашмаль" сообщила о перебоях с электричеством в арабских и бедуинских поселках

Электрическая компания передала, что вечером 19 января наблюдались перебои с электричеством в нескольких арабских и бедуинских населенных пунктах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по мнению специалистов "Хеврат Хашмаль", причиной перебоев стали "пиратские подключения" к линии, которые с ростом потребления электричества на обогрев помещений привели к повышенной нагрузке, на которую линия не была рассчитана.

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