Умер израильский театральный режиссер Евгений Арье
В среду, 19 января, стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 74 лет умер израильский театральный режиссёр, художественный руководитель и режиссёр театра "Гешер" Евгений Арье. Сообщение о смерти подтверждено пресс-службой театра "Гешер".
Арье скончался во время хирургической операции в Нью-Йорке.
Евгений Арье. Краткая биография
Родился 28 ноября 1947 года в Москве. После окончания психологического факультета МГУ поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Георгия Товстоногова. После окончания института работал в ленинградских Большом драматическом театре (БДТ), Малом драматическом театре, в московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли.
Его спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" в театре Маяковского стал в своё время событием столичной театральной жизни. Постановки Арье были удостоены нескольких призов в России и за её пределами. В течение ряда лет преподавал в качестве доцента в ГИТИСе.
Ещё в 1980 году Арье подавал документы на выезд в Израиль, но получил отказ без объяснения причин. В 1988 году, после того, как он поставил вечер памяти Соломона Михоэлса, состоялось знакомство с Натаном Щаранским, который предложил ему съездить в Израиль, чтобы познакомиться со страной и подумать о создании там нового театра.
В 1990 году, Арье, вместе с группой артистов, в том числе, его учеников по ГИТИСу, переехал в Израиль. В Яффо он основал театр с символическим названием "Гешер" ( "Мост"). Примером для основателей "Гешера" стало создание в Палестине театра "Габима" в 1928 году.
Первую, небольшую, но очень важную помощь, новый театр получил от Сионистского форума. Проект создания "русского" театра также поддержала израильская интеллигенция – ряд писателей, режиссёров и художников написали письмо об этом тогдашнему премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину, после чего театр получил поддержку правительства.
В Израиле поставил десятки спектаклей. В том числе, "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1991), "Дело Дрейфуса" (1991), "Балаганчик" (1991), "Если бы…" (1991), "Кабала святош или жизнь г-на де Мольера" (1992), "Идиот" (1992) "Адам – сукин сын" (1993), "На дне" (1994), "Тартюф" (1995), "Деревушка" (1996-2022), "Город. Одесские рассказы" (1996), "Три сестры" (1997), "Дон Жуан" (1998), "Трапеза" (1999), "Река" (1999), "Море" (1999), "Мистер Бринк" (2000), "Дьявол в Москве" (2000), "Сон в летнюю ночь" (2001), "Раб" (2002), "Шоша" (2003), "Останки любви" (2003), "На два голоса" (2004), "Женитьба Фигаро" (2004), "Вариации для театра с оркестром" (2005), "Момик" (2005), "Вишневый сад" (2006), "Поздняя любовь" (2006), "Тот самый Мюнхгаузен" (2006), "Якиш и Пупче" (2007), "Шварц и другие животные" (2008), "Враги. История любви" (2008), "Двенадцатая ночь" (2008), "10 секунд" (2009), "Тартюф" (2009), "5 кило сахара" (2009), "Шесть персонажей в поисках автора" (2010), "Ревизор" (2010), "Он + она" (2010), "Крейцерова соната" (2010), "Голубь и мальчик" (2011), "Анти" (2013), "Диббук" (2014), "Добрый человек из Сезуана" (2014), "Я – дон Кихот" (2015), "Книга царя Давида" (2016), "Гулливер" (2017), "Орестея" (2018), "Раб" (2018), "Мама" (2019). Также поставил около десяти спектаклей за пределами Израиля. Его драматические и оперные постановки до сих пор идут в Москве: в Большом театре и в театре "Современник".
Театр "Гешер" под его руководством и с его спектаклями, как режиссёра, с успехом выступал по всему миру. Спектакли Арье много раз с успехом представляли Израиль на престижных театральных фестивалях.
Арье также преподавал в Тель-Авивском и Нью-Йоркском университетах.
Много раз Евгений Арье становился лауреатом премии Израильской театральной Академии. За выдающиеся заслуги в развитии израильского театрального искусства ему было присвоено звание Почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме, Научного института Вайцмана в Реховоте, а также звание Почетного коллеги Академического Центра Рупина.
В ноябре 2011 года Евгений Арье был объявлен лауреатом 16-й Международной театральной премии имени Станиславского в номинации "События сезона". Получил театральную премию "Золотая маска", сезон 2010-2011, за режиссуру спектакля "Враги. История любви" в театре "Современник".
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