Умер израильский театральный режиссер Евгений Арье

В среду, 19 января, стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 74 лет умер израильский театральный режиссёр, художественный руководитель и режиссёр театра "Гешер" Евгений Арье. Сообщение о смерти подтверждено пресс-службой театра "Гешер".

Арье скончался во время хирургической операции в Нью-Йорке.

Евгений Арье. Краткая биография

Родился 28 ноября 1947 года в Москве. После окончания психологического факультета МГУ поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Георгия Товстоногова. После окончания института работал в ленинградских Большом драматическом театре (БДТ), Малом драматическом театре, в московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли.

Его спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" в театре Маяковского стал в своё время событием столичной театральной жизни. Постановки Арье были удостоены нескольких призов в России и за её пределами. В течение ряда лет преподавал в качестве доцента в ГИТИСе.

Ещё в 1980 году Арье подавал документы на выезд в Израиль, но получил отказ без объяснения причин. В 1988 году, после того, как он поставил вечер памяти Соломона Михоэлса, состоялось знакомство с Натаном Щаранским, который предложил ему съездить в Израиль, чтобы познакомиться со страной и подумать о создании там нового театра.

В 1990 году, Арье, вместе с группой артистов, в том числе, его учеников по ГИТИСу, переехал в Израиль. В Яффо он основал театр с символическим названием "Гешер" ( "Мост"). Примером для основателей "Гешера" стало создание в Палестине театра "Габима" в 1928 году.

Первую, небольшую, но очень важную помощь, новый театр получил от Сионистского форума. Проект создания "русского" театра также поддержала израильская интеллигенция – ряд писателей, режиссёров и художников написали письмо об этом тогдашнему премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину, после чего театр получил поддержку правительства.

Театр "Гешер" под его руководством и с его спектаклями, как режиссёра, с успехом выступал по всему миру. Спектакли Арье много раз с успехом представляли Израиль на престижных театральных фестивалях.

Арье также преподавал в Тель-Авивском и Нью-Йоркском университетах.

Много раз Евгений Арье становился лауреатом премии Израильской театральной Академии. За выдающиеся заслуги в развитии израильского театрального искусства ему было присвоено звание Почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме, Научного института Вайцмана в Реховоте, а также звание Почетного коллеги Академического Центра Рупина.

В ноябре 2011 года Евгений Арье был объявлен лауреатом 16-й Международной театральной премии имени Станиславского в номинации "События сезона". Получил театральную премию "Золотая маска", сезон 2010-2011, за режиссуру спектакля "Враги. История любви" в театре "Современник".