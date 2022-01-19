Пожар в Тель-Авиве, пострадавшая в тяжелом состоянии

В среду, 19 января, в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере была доставлена в бессознательном состоянии 38-летняя женщина, получившая отравление дымом в результате пожара в Тель-Авиве.

О других пострадавших служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не сообщает.

Причины возгорания выясняются.