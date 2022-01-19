Пожар в Тель-Авиве, пострадавшая в тяжелом состоянии
В среду, 19 января, в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере была доставлена в бессознательном состоянии 38-летняя женщина, получившая отравление дымом в результате пожара в Тель-Авиве.
О других пострадавших служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не сообщает.
Причины возгорания выясняются.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2022
В результате пожара в Реховоте погибла пожилая женщина
В результате пожара в Реховоте погибла пожилая женщина