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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 14:43

Пожар в Тель-Авиве, пострадавшая в тяжелом состоянии

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Пожар в Тель-Авиве, пострадавшая в тяжелом состоянии

В среду, 19 января, в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере была доставлена в бессознательном состоянии 38-летняя женщина, получившая отравление дымом в результате пожара в Тель-Авиве.

О других пострадавших служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не сообщает.

Причины возгорания выясняются.

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