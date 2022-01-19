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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 10:31

В результате взрыва автомобиля в Нес-Ционе ранен мужчина

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В результате взрыва автомобиля в Нес-Ционе ранен мужчина В результате взрыва автомобиля в Нес-Ционе ранен мужчина

Утром в среду, 19 января, на парковке во дворе на улице ККЛ в Нес-Ционе взорвался автомобиль. В результате взрыва ранения средней степени тяжести получил мужчина примерно 60 лет.

Пострадавший был доставлен парамедиками службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) в больницу "Каплан" в Реховоте.

Пресс-служба МАДА передает, что в момент прибытия парамедиков раненый лежал во дворе недалеко от взорвавшегося автомобиля, он был в сознании.

Полиция проводит расследование.

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