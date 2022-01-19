В результате взрыва автомобиля в Нес-Ционе ранен мужчина

Утром в среду, 19 января, на парковке во дворе на улице ККЛ в Нес-Ционе взорвался автомобиль. В результате взрыва ранения средней степени тяжести получил мужчина примерно 60 лет.

Пострадавший был доставлен парамедиками службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) в больницу "Каплан" в Реховоте.

Пресс-служба МАДА передает, что в момент прибытия парамедиков раненый лежал во дворе недалеко от взорвавшегося автомобиля, он был в сознании.

Полиция проводит расследование.