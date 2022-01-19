Художник Шмуэль Мушник о скандале в музее Рамат-Гана: "Люди стали бояться говорить "А король-то голый!""

После того, как скандал, сопровождавший выставку "Институт" (״המוסד״) в Музее израильского искусства в Рамат-Гане завершился снятием картины Давида Риба "Иерусалим" (напомним, на картине два изображения ультраортодоксального еврея, молящегося у Стены Плача, и две подписи – "Иерусалим золота" и "Иерусалим дерьма"), закрытием выставки и увольнением по собственному желанию куратора, заместитель мэра города и председатель совета директоров музея Рои Барзилай заявил в интервью редакции NEWSru.co.il, что против мэра Кармеля Шамы и музея "теперь выступают даже не только художники, а весь культурный мир страны".

И действительно, большинство людей культуры и искусства, к которым наша редакция обращалась за комментариями, осуждали поведение мэра Рамат-Гана и решение совета директоров, вне зависимости от их мнения по поводу художественной или иной ценности картины Давида Риба.

Тем не менее, насчет "всего культурного мира страны" Барзилай все же погорячился, поскольку художников, мнение которых не совпадает со "всем культурным миром", найти оказалось не так уж сложно.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала о скандале в музее и о том, почему считается, что в Израиле мало правых деятелей искусства, с известным израильским русскоязычным художником, жителем Хеврона Шмуэлем Мушником.

Что вы думаете о скандале с картиной Давида Риба "Иерусалим"?

Я думаю, что таким дешевым провокациям место на помойке. А художникам – у позорного столба общественного мнения.

Вы сейчас высказываете свое мнение о работе Риба. Но считаете ли вы легитимным, что решение о судьбе этой работы принял не куратор выставки и не какая-то профессиональная комиссия, а мэр и совет директоров?

Я не поклонник Кармеля Шамы, но я считаю, что в данной ситуации он принял единственное верное решение – это городской музей, и мэр за него отвечает. И я рад, что совет директоров его поддержал.

То есть, вас устраивает ситуация, когда в работу музея вмешиваются власти? Вы не считаете цензуру искусства чем-то неприемлемым?

Это когда речь идет об искусстве. Давайте разберемся. Мы все помним, как один парижский сатирический журнал написал "От этих картин шарахаются лошади". Имелись в виду импрессионисты, картины которых сейчас стоят десятки миллионов.

Но у этого есть другая сторона. Люди со временем стали бояться говорить "А король-то голый!".

Когда стали бояться?

Вот после импрессионистов, уже более ста лет назад.

Помните известную историю о том, как продали картину за 18, кажется, тысяч франков, а потом оказалось, что картина была нарисована кисточкой, привязанной к хвосту осла? Потому что все боялись назвать шарлатана шарлатаном.

Искусство нужно знать, чувствовать, в нем нет четких определений. Но надо помнить, что этика всегда выше эстетики.

И когда искусство служит совершено ярко и открыто антисемитизму или, как раньше, идолопоклонству и так далее – это не искусство и место этому на помойке. Руководствующим фактором должна быть всегда этика, а не эстетика.

А общественно-политические работы могут, конечно, быть и искусством, но чаще всего это не так.

А кто решает, искусство это или нет?

Искусство предназначено не только для профессионалов в этой области. В конце концов оно доходит и до публики, как дошли импрессионисты.

А эта работа Риба – это просто самовыражение небольшой кучки израильской олигархии, которая считает себя носителями высокой культуры и цивилизации. И считает, что все остальные должны подавить себя и свою культуру ради их дурацких выходок. А решать может и директор музея, и мэр – потому что никакого отношения к искусству это просто не имеет, это политическая провокация самого низкого пошиба.

В свое время говорили, что везде публикуются только левые журналисты, потому что, к сожалению, правых журналистов практически нет. Потом, когда возникли "правые" СМИ – такие, как "Аруц 7" и другие, оказалось, что хороших правых журналистов вполне достаточно, просто для них не было площадки.

Думаю, и правых художников вполне достаточно, просто их не хотят выставлять, не хотят о них писать и говорить.

Вы сами сталкивались с таким отношением?

Лично я со своими картинами сижу дома и выставляю их в основном в своем "Фейсбуке", а на общеизраильскую сцену не лезу.

Почему?

Знаете, в 1994 году, в том же музее Рамат-Гана при мэре Цви Баре, который придерживался правых взглядов, покойная Геула Коэн устроила художникам Кирьят-Арбы и Хеврона выставку.

Выставка прошла весьма успешно, половина, если не больше, картин была продана, на телевидении вышла довольно хорошая передача о выставке.

А потом журналисты спросили у великого мэтра израильского искусства Яира Гарбуза, не хочет ли он сходить и посмотреть на эту выставку. На что Гарбуз сказал примерно следующее: "Нет, не хочу. Я и так знаю, что это политика, и смотреть мне там нечего". Такое "я Пастернака не читал, но осуждаю".

Так вот, во всех заведениях, музеях, на всех бюджетах сидят такие гарбузы. Это не только в живописи – это касается всех областей искусства. Я точно знаю, что если бы взял куфию, разложил ее, поставил бы на нее два армейских ботинка и назвал бы это "Оккупацией", то стал бы самым известным и уважаемым художником.

Я их редко куда-то ношу. Разве что сейчас в Музее природы в Иерусалиме проходит выставка, на которой, помимо работ других художников, висят и мои картины. А кроме этого, как я сказал, я "выставляюсь" в своем "Фейсбуке".

Правых художников всегда блокировали и будут блокировать. Да, я знаю правого художника, у которого другая судьба. Это мой хороший друг и прекрасный, невероятно талантливый художник Леонид Балаклав. У него была персональная выставка в Тель-Авивском музее. Но это скорее исключение из правила, чем правило.