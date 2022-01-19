В результате пожара в Реховоте погибла пожилая женщина

Около полуночи в Реховоте, в квартире на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на улице Това и Тувия Миллер, возник пожар. Погибла пожилая женщина.

Еще один пострадавший, мужчина примерно 40 лет, был госпитализирован в состоянии средней тяжести, он отравился дымом. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Еще около десяти человек получили легкие отравления дымом. Им была оказана первая медицинская помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Причины возгорания выясняются.