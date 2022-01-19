"Еврейский Нобель" фонда "Генезис" получит гендиректор Pfizer Альберт Бурла

Фонд "Генезис" объявил, что большинство голосов в конкурсе на так называемого "еврейского Нобеля", который ежегодно вручается выдающимся представителям еврейского народа, было отдано Альберту Бурле - генеральному директору фармацевтической компании Pfizer, под чьим руководством в рекордные сроки была разработана вакцина от COVID-19ю

Премия будет вручена Альберту Бурле в Иерусалиме. Дата церемонии пока не называется.

Помимо Бурлы, на премию выдвигались также Саша Барон Коэн, Диана фон Фюрстенберг, Юваль Ноа Харари, Скарлет Йоханссон, Серж Кларсфельд.

Ежегодная премия "Генезис" в размере 1 миллион долларов вручается за исключительные профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям.

Премии за 2021 год был удостоен режиссер, филантроп и хранитель памяти жертв Холокоста Стивен Спилберг.