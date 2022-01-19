Самый снежный день зимнего сезона в Израиле: прогноз на неделю

В среду, 19 января, на фоне похолодания и осадков от севера до Негева, продолжается снегопад на горе Хермон. Снег выпал также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи. Уже сейчас можно говорить, что сегодняшний день – самый снежный в этом зимнем сезоне.

Однако в Иерусалиме, скорее всего, устойчивый снежный покров не образуется. Утром, вечером и ночью в районе Иерусалима ожидается снег с дождем, местами могут образоваться заснеженные участки. Движению транспорта погодные условия, вероятно, мешать не будут.

В то же время, из-за сложных погодных условий в горных районах Голанских высот отменены занятия в образовательных учреждениях. Полиция блокирует некоторые трассы из-за того, что движение по ним опасно.

В связи со снегопадом горный курорт Хермон закрыт для посетителей. Однако ожидается, что он откроется завтра. До начала следующей недели снегопадов на Хермоне не ожидается, и, по всей видимости, доступ на курорт будет открыт. Толщина снежного покрова на вершине Хермона более 50 см.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение ближайшей недели будет холодно, температура значительно ниже среднесезонной. В воскресенье-понедельник, 23-24 января, ожидаются осадки, в прочие дни дождей не будет.

Сегодня, 19 января, ожидаются дожди от севера до Негева. Снегопад на Хермоне, а также на холмах Голанских высот, Верхней Галилеи и, возможно, в Иерусалиме и окрестностях. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме – 2-6 градусов, в Тель-Авиве – 10-13, в Хайфе – 8-13, в Эйлате – 6-16, в Беэр-Шеве – 5-12, в Мицпе-Рамоне – 3-7, на побережье Мертвого моря – 12-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-13, в Ариэле – 3-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 4-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 320-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 60 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.