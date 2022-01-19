МЕРЕЦ заблокировал второй вариант законопроекта о гражданстве
Фракция МЕРЕЦ подала апелляцию против законопроекта о гражданстве, представленного министром внутренних дел Айелет Шакед. В МЕРЕЦ поясняют, что это предложение противоречит соглашениям, которые были достигнуты с Айелет Шакед.
Подача такой апелляции останавливает продвижение законопроекта, превращая его из коалиционного в частный.
Ранее депутаты и министры от "Еш Атид" подали апелляцию против варианта законопроекта, представленного депутатом Симхой Ротманом ("Ционут Датит").
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