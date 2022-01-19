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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 18:40

В ходе голосования в Кнессете оппозиция вновь нанесла поражение коалиции

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Дуди Амсалем

19 января парламентская оппозиция одержала еще одну победу над коалицией. Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект, представленный депутатами Эли Коэном и Дуди Амсалемом ("Ликуд").

В соответствии с этим предложением, должен быть ограничен срок полицейского расследования и изучения материалов следствия государственной прокуратурой.

20 депутатов от оппозиции голосовали за этот законопроект, 19 депутатов от коалиции голосовали против. В коалиции утверждают, что оппозиция победила благодаря тому, что нарушила договоренность о взаимозамене двух депутатов. Несмотря на поражение коалиции, шансы на утверждение закона призрачны, так как речь шла лишь о голосовании в предварительном чтении


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