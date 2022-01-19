МВД запустило кампанию "Как правильно оформлять визу в США"

Министерство внутренних дел Израиля запускает разъяснительную кампанию, посвященную правильному заполнению документов для получения въездной визы в США.

Кампания, которую возглавит лично министр Айелет Шакед, призвана сократить количество случаев отказа в визе по техническим причинам.

На текущий момент США отклоняют 6%-7% запросов на получение визы, более половины которых отклоняются именно по техническим причинам. Чтобы Израиль был включен в программу освобождения от виз, количество отказов должно сократиться до 3%.

Среди распространенных ошибок, приводящих к отказу в выдаче визы – неправильная или устаревшая фотография, отсутствие документов родителей в просьбе на визу для ребенка, просроченный загранпаспорт, неявка на интервью к консулу или для снятия отпечатка пальца, досрочное прекращение заполнения запроса.

На следующей неделе между рабочими группами в Иерусалиме и в Вашингтоне пройдут трехдневные переговоры, а 14 февраля в страну прибудет крупная делегация министерства национальной безопасности США во главе с министром Алехандро Майоркасом. В ходе визита должны быть согласованы сроки, в течение которых Израиль должен выполнить условия включения в программу освобождения от виз.

Посольство США в Иерусалиме согласилось увеличить штат работников, занимающихся визовыми вопросами.