Около 20:00 в Иерусалиме пошел снег. Еще накануне вечером мэрия открыла штаб по чрезвычайным ситуациям, который начал подготовку к снегопаду, а сегодня утром открылись районные штабы.

На сайте столичной мэрии сообщается, что были подготовлены машины для разбрасывания соли. У города для борьбы с гололедом запасены 120 тонн соли, а также 60 машин для расчистки снега. Особое внимание будет уделено расчистке трамвайных путей.

Мэрия также сообщила, что было увеличено количество телефонистов на "горячей линии" (тел.106).

Новостная служба "Кан Бет" передает 12 мин, что столичные власти приняли решение изменить расписание занятий в учебных заведениях из-за опасений обледенения дорог. Занятия в школах 20 января начнутся в 09:00.