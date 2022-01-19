Мэрия Иерусалима начала подготовку к снегопаду в столице

Согласно прогнозу метеорологов, снег в израильской столице, если и пойдет, то произойдет это после 19:00. В данный момент температура воздуха в Иерусалиме - +5 - +6 градусов, в некоторых районах выпал град.

И хотя, согласно прогнозу метеорологов, существует крайне низкая вероятность образования в Иерусалиме устойчивого снежного покрова, городские службы начали проверять готовность снегоочистительной техники.