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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 17:35

Мэрия Иерусалима начала подготовку к снегопаду в столице

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Мэрия Иерусалима начала подготовку к снегопаду в столице

Согласно прогнозу метеорологов, снег в израильской столице, если и пойдет, то произойдет это после 19:00. В данный момент температура воздуха в Иерусалиме - +5 - +6 градусов, в некоторых районах выпал град.

И хотя, согласно прогнозу метеорологов, существует крайне низкая вероятность образования в Иерусалиме устойчивого снежного покрова, городские службы начали проверять готовность снегоочистительной техники.

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