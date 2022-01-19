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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 16:26

Walla: Беннет предложил Путину провести российско-украинский саммит в Иерусалиме

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Walla: Беннет предложил Путину провести российско-украинский саммит в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту России Владимиру Путину провести в Иерусалиме саммит между представителями России и Украины. Как пишет журналист портала Walla Барак Равид, это предложение было сделано во время встречи Беннета и Путина в Сочи осенью прошлого года. Как пишет Равид, инициатива проведения саммита принадлежит украинской стороне.

В канцелярии Беннета отказались как бы то ни было комментировать эту информацию.


Ранее 19 января официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что глава государства обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением провести в Турции переговоры.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", - цитирует Калына агентство РИА Новости.

Сам Эрдоган во время визита в Албанию заявил, что, по его оценке, Россия не станет вторгаться в Украину, добавив, что считает Украину мощным государством. По его мнению, нападение изменит ситуацию не только на международной арене, но и в самой России.

Он сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по данному вопросу. В то же время Ибрагим Калын анонсировал скорый визит Эрдогана в Украину – он должен состояться в ближайшие недели.

Добавим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает усилия любых стран по "урегулированию ситуации на Украине". Он также обвинил Украину в нарушении минских соглашений. По его мнению, это и стало причиной напряженности.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 января 2022
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

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