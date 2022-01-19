Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 05:52

Прогноз погоды на 19 января: холодно, дожди и снегопад в горных районах, шторм

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Прогноз погоды на 19 января: холодно, дожди и снегопад в горных районах, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 января, температура будет значительно ниже среднесезонной. Ожидаются дожди от севера до Негева. Снегопад на Хермоне, а также на холмах Голанских высот, Верхней Галилеи и, возможно, в Иерусалиме и окрестностях. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 2-6 градусов, в Тель-Авиве – 10-13, в Хайфе – 8-13, в Эйлате – 6-16, в Беэр-Шеве – 5-12, в Мицпе-Рамоне – 3-7, на побережье Мертвого моря – 12-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-13, в Ариэле – 3-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 4-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 320-450 см. Купание крайне опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 60 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В четверг-субботу – холодно, без осадков.

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