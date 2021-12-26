Еще один шаг к безвизу с США: американцы палестинского происхождения смогут приземляться в "Бен-Гурионе"
Израиль сообщил США, что американцы палестинского происхождения, желающие посетить Палестинскую автономию, смогут прилетать в аэропорт имени Бен-Гуриона, а не въезжать через границу с Иорданией, как это было раньше, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Таким образом будет выполнено одно из требований американской стороны в переговорах об установлении безвизового режима между Израилем и США.
Напомним, в ноябре министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед в ходе визита в Вашингтон заявила, что США продолжают процесс включения Израиля в программу безвизового въезда, и выразила надежду, что с начала 2023 года израильтянам больше будет не нужна виза для посещения Америки.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 ноября 2021
Айелет Шакед пообещала, что в 2023 году с США будет безвизовое сообщение
Айелет Шакед пообещала, что в 2023 году с США будет безвизовое сообщение