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Израиль

Шоссе Аялон перекроют по ночам на несколько дней

Инфраструктура
время публикации: 19 января 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 11:41
Шоссе Аялон перекроют по ночам на несколько дней
Yossi Aloni/Flash90

Компания "Нетивей Аялон" предупредила о перекрытии движения по шоссе Аялон (трасса 20) с 19 по 22 января в ночные часы в связи с работами по смене дорожных указателей.

В ночь с 19 на 20 января с 00:00 до 05:00 движение будет заблокировано в северном направлении на участке между развязками а-Шалом и а-Алаха.

В ночи с 20 на 21 января и с 21 на 22 января с 00:00 до 05:00 движение будет заблокировано в южном направлении между развязками Хоф а-Шарон и Шмарьягу-Мизрах

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