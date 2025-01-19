Шоссе Аялон перекроют по ночам на несколько дней

Компания "Нетивей Аялон" предупредила о перекрытии движения по шоссе Аялон (трасса 20) с 19 по 22 января в ночные часы в связи с работами по смене дорожных указателей.

В ночь с 19 на 20 января с 00:00 до 05:00 движение будет заблокировано в северном направлении на участке между развязками а-Шалом и а-Алаха.

В ночи с 20 на 21 января и с 21 на 22 января с 00:00 до 05:00 движение будет заблокировано в южном направлении между развязками Хоф а-Шарон и Шмарьягу-Мизрах