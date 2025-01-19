Тело повешенного обнаружено на дереве в Ашдоде

Тело человека в состоянии сильного разложения было обнаружено дворником на улице в Ашдоде: по сообщению местного издания "Ашдод.Net", тело было повешено на дереве в районе Рова-Гимель.

Обнаружив тело, дворник немедленно позвонил в полицию, на место происшествия прибыли также волонтеры организации по сбору останков жертв терактов и катастроф ЗАКА.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.