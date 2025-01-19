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Израиль

Глава ШАБАКа покинул заседание кабинета во время выступления Итамара Бен-Гвира

ШАБАК
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 19 января 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:00

В ходе заседания правительства, на котором проходило обсуждение сделки с ХАМАСом, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар вышел из зала заседаний в момент выступления министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает корреспондент "Кан" Сулейман Масуадэ.

Бар вернулся на заседание только после того, как Бен-Гвир закончил свое выступление.

Согласно опубликованной информации, аналогичная ситуация имела место и на заседаниях военно-политического кабинета.

Бен-Гвир, со своей стороны, заявил, что "возмутительным является тот факт, что глава ШАБАКа покидает заседание, когда выступает министр".

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