x
19 января 2025
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 10:37
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС обещает "список освобождаемых заложниц будет передан очень скоро"

время публикации: 19 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:17
ХАМАС обещает "список освобождаемых заложниц будет передан очень скоро"
AP Photo/Maya Alleruzzo

Информационное агентство AFP сообщило, что высокопоставленный источник в ХАМАСе заявил: Израиль очень скоро получит список имен трех заложниц, которые должны быть освобождены в первый день соглашения о прекращении огня. Задержку с предоставлением списка ХАМАС объясняет "техническими причинами".

В соответствии с условиями соглашения, списки должны предоставляться за 24 часа до освобождения заложниц. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился продолжать военные действия в секторе Газы, подчеркнув, что из-за нарушением ХАМАСом обязательств по соглашению прекращение огня не вступило в силу в 08:30, как планировалось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

471-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Даниэль Хагари: ХАМАС нарушил свои обязательства, прекращение огня не вступило в силу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

ХАМАС: мы привержены соглашению, передача списка имен отложена по техническим причинам