ХАМАС обещает "список освобождаемых заложниц будет передан очень скоро"

Информационное агентство AFP сообщило, что высокопоставленный источник в ХАМАСе заявил: Израиль очень скоро получит список имен трех заложниц, которые должны быть освобождены в первый день соглашения о прекращении огня. Задержку с предоставлением списка ХАМАС объясняет "техническими причинами".

В соответствии с условиями соглашения, списки должны предоставляться за 24 часа до освобождения заложниц. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился продолжать военные действия в секторе Газы, подчеркнув, что из-за нарушением ХАМАСом обязательств по соглашению прекращение огня не вступило в силу в 08:30, как планировалось.