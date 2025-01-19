Война в Газе в ночь на 19.1.2025: снижение интенсивности боевых действий перед прекращением огня
время публикации: 19 января 2025 г., 05:20 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 05:21
В ночь на 19 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
ЦАХАЛ атаковал ночью цели в Газе. Но интенсивность боевых действий заметно снизилась накануне вступления в силу соглашения о прекращении огня.
В центре: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в центральной части сектора.
На юге: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Абасане, к востоку от Хан-Юниса.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 19 января.