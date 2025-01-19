ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной ряд районов около границы Газы
время публикации: 19 января 2025 г., 04:49 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 04:55
В соответствии с оценкой ситуации и в рамках подготовки Армии обороны Израиля к реализации режима прекращения огня в Газе, с ночи 19 января до 24 января ряд территорий около границы сектора объявлены закрытой военной зоной.
К таковым относятся район КПП "Ницана", а также районы Яд Мордехай и Керем Шалом.
Как подчеркивает ЦАХАЛ, въезд или проход на эти территории строго запрещен.
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