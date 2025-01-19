"Оцма Иегудит" объявила о выходе из коалиции

Министры от партии "Оцма Иегудит" объявили о выходе из коалиции.

"На фоне порочной сделки с террористической организацией ХАМАС, в рамках которой из тюрем освобождают сотни убийц израильских мужчин, женщин и детей, а убийцы возвращаются в Иерусалим, а также в Иудею и Самарию, на фоне отступления сил ЦАХАЛа из Газы, на фоне прекращения войны и подписания капитулянтского соглашения о прекращении огня, министры от "Оцма Иегудит" подали письма об увольнении из правительства", - говорится в официальном сообщении партии.

Одновременно депутаты от партии подали письма об увольнении с постов глав комиссий парламента.

"С этого момента "Оцма Иегудит" не входит в состав коалиции", - заявили в "Оцма Иегудит". В то же время, в окружении Итамара Бен-гвира заявили что он не намерен разваливать правительство. "Мы не собираемся сотрудничать с левыми и разваливать правое правительство", - заявили приближенные Бен-Гвира.