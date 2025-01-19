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Израиль

Жертвы террориста-насильника Мухаммада Аталлы просят выслать его за границу

Сексуальное насилие
Верховный суд/БАГАЦ
Террористы
время публикации: 19 января 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:41
Жертвы террориста-насильника Мухаммада Аталлы просят выслать его за границу
Moshe Shai/FLASH90

Шесть бывших тюремных надзирательниц, пострадавшие от сексуализированного насилия со стороны приговоренного к пожизненному заключению террориста Мухаммада Аталлы, обратились в БАГАЦ с требованием выслать насильника, который должен быть освобожден на первом этапе сделки с ХАМАСом, за границу.

В своем обращении в БАГАЦ девушки подчеркивают, что возвращение террориста в Шхем представляет для них непосредственную опасность, поскольку он угрожал свести с ними счеты. Напомним, Мухаммад Аталла был обвинен в сексуализированном насилии в отношении шести охранниц тюрьмы, военнослужащих срочной службы. Одна из девушек была им изнасилована четыре раза.

Отмечается, что девушки не просят наложить вето на освобождение Аталлы, поскольку они хотят сделать все возможное для освобождения похищенных ХАМАСом заложников. Однако они подчеркивают, что его возвращение в Иудею и Самарию поставит их жизни под угрозу.

Напомним, дело о сутенерстве в тюрьме Гильбоа потрясло Израиль: в 2021 году несколько высокопоставленных офицеров Службы тюрем подозревались в том, что они назначали девушек-военнослужащих в отделения, где содержатся опасные террористы, и в некоторых случаях даже выполняли пожелания Мухаммада Аталлы, который просил назначить ту или иную девушку его охранять. Доказано, что офицеры знали о постоянных сексуальных домогательствах, однако игнорировали жалобы девушек "из управленческих соображений".

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