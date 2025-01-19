Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19.1.2025: операции в Шхеме, Тубасе, Калькилии
время публикации: 19 января 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 05:30
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 января действовали в Шхеме (в Старом городе – Касбе), в Тубасе и около Тубаса (в Тамуне), в Калькилии, около Рамаллы (в Джалазуне), около Хеврона (в Идне).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 января.