Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 января, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 8-17, в Мицпе-Рамоне – 9-14, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-14, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник-вторник ожидается небольшое повышение температуры. В среду температура немного понизится.