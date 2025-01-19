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Израиль

Саар: "ХАМАС нарушил соглашение еще до того, как оно вступило в силу"

МИД
Гидеон Саар
время публикации: 19 января 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 13:42
Саар: "ХАМАС нарушил соглашение еще до того, как оно вступило в силу"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар провел брифинг для иностранных журналистов в связи со вступлением в силу соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.

"Мы не меняли своей позиции на протяжение всего переговорного процесса. Позицию изменил ХАМАС, что и привело к соглашению", - заявил Саар.

"В последние 24 часа мы еще раз имели возможность убедиться в том, с каким врагом мы имеем дело", - заявил Саар. "Они нарушили соглашение еще до того, как началась его реализация. То же самое они делали и в предыдущих случаях", - заявил Саар.

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