Опубликован список выходящих на свободу террористов: среди них Зубейди и сотни убийц

После того, как правительство Израиля одобрило сделку по прекращению огня в Газе и возвращению заложников, министерство юстиции опубликовало список из 735 заключенных, которые выйдут на свободу в рамках реализации первой фазы соглашения.

В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.

Среди выходящих на свободу в рамках первого этапа сделки 49-летний Захария Зубейди – лидер боевиков ФАТХа в Дженине, в 2021 году совершивший побег из тюрьмы "Гильбоа" вместе с пятью активистами "Исламского джихада". Вскоре после побега он был пойман.

В числе выходящих на свободу в рамках новой сделки Мухаммад Аталла, который отбывает пожизненное заключение и еще 15 лет лишения свободы за убийство палестинки, подозревавшейся в сотрудничестве с Израилем. Он же был одним из фигурантов по дело об изнасилованиях и насильственном совершении развратных действий в отношении двух девушек-военнослужащих, которые в период 2015-2016 годах служили охранницами в тюрьме "Гильбоа".