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Израиль

Прекращение огня в секторе Газы вступит в силу в 11:15

время публикации: 19 января 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 11:12
Прекращение огня в секторе Газы вступит в силу в 11:15
AP Photo/Francisco Seco

Из канцелярии главы правительства сообщили, что режим прекращения огня в секторе Газы начнется в 11:15, после того, как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые должны быть освобождены в первый день сделки. Как мы уже сообщали, ХАМАС должен был передать их имена за сутки до освобождения, но террористы тянули с предоставлением списка вплоть до последнего часа.

В связи с этим соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 08:30, фактически начнет действовать с опозданием, примерно через час после передачи имен заложниц Израилю.

Процесс освобождения заложниц в обмен на десятки освобождаемых из израильских тюрем террористов начнется в воскресенье, в 16:00.

Израиль
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