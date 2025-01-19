Прекращение огня в секторе Газы вступит в силу в 11:15

Из канцелярии главы правительства сообщили, что режим прекращения огня в секторе Газы начнется в 11:15, после того, как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые должны быть освобождены в первый день сделки. Как мы уже сообщали, ХАМАС должен был передать их имена за сутки до освобождения, но террористы тянули с предоставлением списка вплоть до последнего часа.

В связи с этим соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 08:30, фактически начнет действовать с опозданием, примерно через час после передачи имен заложниц Израилю.

Процесс освобождения заложниц в обмен на десятки освобождаемых из израильских тюрем террористов начнется в воскресенье, в 16:00.