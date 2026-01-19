Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"

В понедельник, 19 января, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "В Суккот я говорил о необходимости готовиться к защите от удара Ирана. На меря все набросились. Вчера я видел в газетах, что премьер-министр просил США отложить удар, так как мы не готовы в обороне. Так все выглядит, когда лидер медленно раскачивается".

"Мы по сей день движемся в неправильном направлении. Институт Вейцмана поврежден в ту войну, три миллиона человек не имели убежищ. Что-то изменилось? Мы имеем достаточно убежищ?", – сказал Либерман.

"Я читаю, что идет дискуссия о том, какие самолеты приобрести. Я спрашиваю себя: в каком мире они живут? Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне", – заявил экс-министр обороны.