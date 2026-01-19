x
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"

НДИ
Авигдор Либерман
время публикации: 19 января 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 14:21
Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 19 января, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "В Суккот я говорил о необходимости готовиться к защите от удара Ирана. На меря все набросились. Вчера я видел в газетах, что премьер-министр просил США отложить удар, так как мы не готовы в обороне. Так все выглядит, когда лидер медленно раскачивается".

"Мы по сей день движемся в неправильном направлении. Институт Вейцмана поврежден в ту войну, три миллиона человек не имели убежищ. Что-то изменилось? Мы имеем достаточно убежищ?", – сказал Либерман.

"Я читаю, что идет дискуссия о том, какие самолеты приобрести. Я спрашиваю себя: в каком мире они живут? Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне", – заявил экс-министр обороны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook