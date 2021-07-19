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NEWSru.co.il :: В Израиле19 июля 2021 г., 09:06

В канцелярии Беннета заявили, что "перепутали", пообещав сохранить за евреями право молиться на Храмовой горе

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В канцелярии Беннета заявили, что "перепутали", пообещав сохранить за евреями право молиться на Храмовой горе

Вечером в воскресенье, 18 июля, канцелярия главы правительства опубликовала заявление о том, что Нафтали Беннет благодарит министра внутренней безопасности и генинспектора полиции за поддержание порядка во время поста Девятого ава с целью "сохранения за евреями права молиться на Храмовой горе".

Напомним, молиться на Храмовой горе евреям запрещено, это право имеют только мусульмане.

Заявление канцелярии Беннета вызвало возмущение не только со стороны арабских товарищей по коалиции, но и со стороны членов военно-политического кабинета, напоминавших, что это противоречит статусу-кво.


Позже в канцелярии Беннета уточнили, что статус-кво остается неизменным, а составители заявления просто перепутали - имелось в виду, что за евреями сохранится право "посещений Храмовой горы".

Утром Девятого ава Храмовую гору посетили более тысячи евреев. В утренние часы на Храмовой горе имели место беспорядки, учиненные арабами. Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание с представителями сил безопасности и распорядился продолжить визиты евреев на Храмовую гору.

По сообщениям очевидцев, некоторые посетители Храмовой горы молились. Среди поднявшихся на Храмовую гору были депутаты Кнессета Амихай Шикли и Йом-Тов Кальфон ("Ямина").

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