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    В Израиле

    Определен порядок окончательного утверждения закона о неприемлемости

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    Определен порядок окончательного утверждения закона о неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    Комиссия Кнессета по регламенту установила порядок голосования во втором и третьем чтении по закону об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

    Согласно опубликованной информации, внеочередное пленарное заседание Кнессета начнется в воскресенье, 23 июля, в 10:00. Обсуждение продлится 26 часов и завершится в 12:00 следующего дня. Через несколько часов после этого начнутся голосования по поправкам, поданным оппозицией. Окончательное утверждение законопроекта ожидается в ночь на 26 июля.

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    В оппозиции протестуют против решения комиссии Кнессета оповещать депутатов за три часа до начала голосований. В оппозиции утверждают, что это лишает их возможности использовать фактор неожиданности в попытке привести к утверждению поправок.

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    В настоящий момент прервано заседание комиссии Кнессета по законодательству, в ходе которого депутаты голосовали по поправкам оппозиции. Спикер Кнессета Амир Охана ("Ликуд") в виде исключения удовлетворил просьбу главы комиссии Симхи Ротмана ("Ционут Датит") продлить заседание параллельно с первой частью пленарного заседания. Обычно работа комиссий прерывается в тот момент, когда начинается пленарное заседание. Охана согласился сделать исключение, чтобы дать возможность завершить голосование по поправкам. Это тут же вызвало новый скандал на заседании комиссии. "Ты позволяешь себе растаптывать самые базисные стандарты человеческого поведения", – крикнула депутат Мерав Бен-Ари ("Еш Атид"). После длительных и громогласных пререканий заседание комиссии было прервано и возобновится во второй половине дня.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Июля 2023
    Ночное голосование по поправкам и закулисные переговоры. Кнессет обсуждает закон о неприемлемости
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