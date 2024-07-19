В результате удара БПЛА по Тель-Авиву погиб Евгений Фердер

Днем 19 июля было опубликовано имя погибшего в результате удара БПЛА по Тель-Авиву: это 50-летний Евгений Фердер.

Евгений жил в Тель-Авиве, в Израиле у него есть сестра и племянница, сообщает Ynet.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил со специальным заявлением по поводу воздушного удара по Тель-Авиву в ночь на 19 июля. Он сообщил, что в ходе предварительного расследования установлено: атака была осуществлена с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами. При этом беспилотник, прилетевший с юго-востока, совершил маневр, облетев Израиль с юга и далее на север над Средиземным морем в сторону Тель-Авива, после чего с западной стороны атаковал цель (для БПЛА этого типа, в случае запуска из северной части Йемена, такой полет должен был занять около семи часов).

"Самад-3" (аналогичен иранскому KAS-04) представляет собой модернизированную версию беспилотников "Самад" 1-й и 2-й серий, применяемых в основном йеменскими хуситами. Ранее БПЛА "Самад" многократно использовались для ударов по целям в ОАЭ и Саудовской Аравии. БПЛА был назван в честь лидера хуситов Салеха ас-Самада, ликвидированного силами ОАЭ в 2018 году. Первое боевое применение БПЛА "Самад-3" было зафиксировано в 2019 году. Этот относительно медленный БПЛА (средняя скорость около 200 км/ч) может достигать целей на удалении 1500-2000 км и несет боевую часть массой до 40 кг.

ЦАХАЛ расследует причину, по которой вражеский БПЛА не был сбит. При этом никаких изменений инструкций Управления тылом нет – то есть, несмотря на боевые действия на севере и в секторе Газы, на большей части территории Израиля нет ограничений деятельности, хотя боеготовность к отражению воздушных атак повышена.

Израильские СМИ пишут, что воздушная цель была замечена, но не была идентифицирована как БПЛА противника. Не было не только перехвата, не было и тревоги, предупреждающей об угрозе.

Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж

В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США (примерно в 100 метрах), прогремел взрыв, который был слышен во многих районах центра Израиля. (См. видео подлета к цели и видео попадания БПЛА в здание в Тель-Авиве.) Удар был нанесен по зданию "Бейт Эль-Аль" (ул. Бен-Иегуда, 32), был причинен ущерб и соседним зданиям.

Погиб мужчина 50 лет – Евгений Фердер. Четыре человека получили легкие осколочные ранения. Еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Пострадавшие были доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне.

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что организация "Ансар Алла" осуществила атаку с применением БПЛА на Тель-Авив. Речь идет о первой успешной атаке хуситов на Тель-Авив. По словам Сарии, ВВС организации "Ансар Алла" осуществили успешную операцию с применением "нового БПЛА Яффа". Сариа заявил: "У нас есть ряд целей в оккупированной Палестине, и мы продолжим наносить по ним удары в ответ на массовые убийства, совершаемые противников. Район Тель-Авива находится в пределах досягаемости нашего оружия и станет для нас главной целью".

Отметим, что телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что хуситы якобы запустили баллистическую ракету и четыре беспилотных летательных аппарата, а США перехватили ракету и три беспилотных летательных аппарата. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными на земле в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две ракеты "земля-воздух" и четыре беспилотных летательных аппарата, о перехватах ракет или БПЛА не было уведомлений.