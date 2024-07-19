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Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж

время публикации: 19 июля 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 09:53

Фото: Associated Press и Flash90

В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США (примерно в 100 метрах), прогремел взрыв. Вскоре было подтверждено, что Тель-Авив был атакован БПЛА-камикадзе. Удар был нанесен по зданию "Бейт Эль-Аль" (ул. Бен-Иегуда, 32), был причинен ущерб и соседним зданиям. (См. видео попадания БПЛА в здание в Тель-Авиве.)

Погиб мужчина примерно 50 лет. Четыре человека получили легкие ранения осколками стекла, еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Раненых доставили в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне.

Ответственность за атаку взяла на себя йеменская организация "Ансар Алла" (хуситы).

Подробности

Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
Последствия удара БПЛА по Тель-Авиву. Фоторепортаж
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