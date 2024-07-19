Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 19 июля: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 19 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Калибу и Байт-Лахия; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Хасан аль-Бана и Зайтун, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юго-западе города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районах Джухр ад-Дик, Аль-Бурейдж, Аль-Муграка; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Шакьян в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Агха, в восточной части Аль-Карары, к северу от Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удары по целям в Аль-Караре, северней Хан-Юниса; ЦАХАЛ наносил удары по целям на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аль-Фухари и Маан, юго-восточней Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 19 июля.