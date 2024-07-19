Лакмусовая бумага ШАС, союз правых либералов и угроза политического насилия. Итоги недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

За неделю до завершения летней сессии Кнессета премьер-министр Биньямин Нетаниягу может облегченно вздохнуть. Даже если представить самый фантастический сценарий – подписание соглашения по сделке с ХАМАСом в ближайшие дни и решение Бецалеля Смотрича и Итамар Бен-Гвира покинуть коалицию – они вряд ли успеют причинить достаточно вреда политической крепости Нетаниягу.

После ухода Кнессета на каникулы, крайне сложно – почти невозможно – будет добиться созыва пленарных заседаний Кнессета для того, чтобы провести в трех чтениях закон о роспуске Кнессета. А это по сути единственный практический механизм, позволяющий отправить нас на выборы. Нетаниягу получил передышку на три месяца.

Но это только отсрочка. Есть признаки, свидетельствующие о том, что подписание соглашения по сделке приближается. Нетаниягу отлично понимает – если он не понимал этого до сих пор, то на этой неделе у него не осталось места для сомнений: сделка почти наверняка означает крах правительства.

Реальных альтернатив у Нетаниягу нет. Глава НДИ Авигдор Либерман заявил на этой неделе, что Нетаниягу уже в ноябре распустит Кнессет и объявит досрочные выборы. Далеко не все прогнозы Либермана по поводу шагов Нетаниягу сбывались. У этого – есть шанс сбыться. Очень может быть, что у Нетаниягу просто не останется иного выхода.

ШАС: лакмусовая бумажка коалиции

Хотите понять, что происходит в политической системе – поговорите с депутатами ультраортодксальных партий. Эта аксиома давно и хорошо известна, и на этой неделе проявилась в действиях партии ШАС. Два письма, которые были опубликованы в один день, по мнению депутатов от коалиции, свидетельствуют об углубляющихся разногласиях между лидерами сефардских ультраортодоксов и главами коалиции.

Совет мудрецов Торы призвал учащихся йешив игнорировать повестки, которые армия начнет рассылать на будущей неделе. Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф в обращении к потенциальным призывникам потребовал от них "разорвать" повестки. Такая радикальная позиция, как правило свойственная ашкеназским ультраортодоксам и в гораздо меньшей степени сефардским, удивила многих. Однако в партии ШАС говорят о том, что ничего удивительного в этом нет. По мнению журналистов ультраортодоксальных СМИ, в Совете мудрецов Торы пришли к двум выводам: закона о призыве, отвечающего их требованиям и ожиданиям, в обозримом будущем ждать не приходится, а Биньямин Нетаниягу не может реализовать те надежды, которые с ним связывали. Речь идет не только о законе о призыве. Закон о раввинах, например, остается поводом к напряженности между Нетаниягу и Дери. Коль скоро так, духовные лидеры ШАС приняли решение пойти ва-банк.

Второе письмо понять гораздо сложнее. Фракция ШАС, иными словами политическая структура, публично призвала Нетаниягу к скорейшему подписанию сделки с ХАМАСом. Сделано это было в тот момент, когда переговоры продолжаются, а премьер-министр подчеркивает – сколь далеки мы от соглашения и как много препятствий на пути (Филадельфийский коридор, КПП "Рафиах", механизм, препятствующий возвращению террористов на север Газы). В этих условиях письмо ШАС может означать как согласованную с премьером (у Дери и Нетаниягу, как правило все согласовано) подготовку общественного мнения к уступкам на переговорах с ХАМАСом, так и к кризису в коалиции. Этот кризис может быть замотивирован как результат стагнации на переговорах, в то время как его подлинной причиной является упоминавшаяся выше проблема закона о призыве. В ультраортодоксальной среде склоняются к тому, что в ШАС приняли решение призвать Нетаниягу к сделке, чтобы продемонстрировать свою "вовлеченность" в проблему заложников, однако не исключают и того, что Дери использует возможность продемонстрировать Нетаниягу свое недовольство.

Сделка с ХАМАСом: голоса в "Ликуде", угрозы справа и спасительные каникулы

В последние дни нельзя не обратить внимание на меняющиеся настроения внутри фракции правящей партии "Ликуд". Министры Мири Регев и Гила Гамлиэль стали активно высказываться в поддержку сделки. Гамлиэль резко раскритиковала главу "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, продолжающего угрожать развалом коалиции, и призвала уволить его. Идет ли речь об инициированном "сверху" изменении или о самостоятельной позиции министров от "Ликуда" – так или иначе, это не может не сказаться на стабильности коалиции.

Правые партнеры Нетаниягу по коалиции не слишком озабочены недовольством, которое их позиция вызывает в "Ликуде". Перед уходом Кнессета на каникулы и на фоне препятствий на переговорах по сделке, которые Нетаниягу обозначил в своей речи в Кнессете, в "Ционут Датит" чувствуют себя свободнее, чем раньше, во всем, что касается ультиматумов. На этой неделе Смотрич сделал еще один шаг: если раньше он говорил о том, что прекращение войны без разгрома ХАМАСа повлечет выход его партии из коалиции, теперь "красной чертой" стало освобождение террористов. "Нас там не будет, если Нетаниягу решит освобождать убийц", – заявил Смотрич на этой неделе. Нетаниягу, судя по всему, всерьез относится к угрозам Смотрича. На этой неделе сообщалось, что одним из условий освобождения "тяжелых" террористов, является согласие ХАМАСа на их депортацию за пределы Иудеи, Самарии и Газы, уже не говоря об Израиле. Помимо очевидных аспектов безопасности, в окружении Нетаниягу надеются, что депортация освобождаемых позволит "Ционут Датит" проглотить эту горькую пилюлю.

В отношениях с Итамаром Бен-Гвиром особых изменений нет, да и быть не может. Министр национальной безопасности продолжает требовать кооптации в состав узкого кабинета военных действий, с успехом реализуя принцип "дадут – получат, не дадут – не получат". Этот принцип когда-то Нетаниягу огласил в отношениях с палестинской автономией. Сегодня он сам оказался объектом таких действий. "Пока наши требования не будут удовлетворены, мы продолжим создавать помехи работе коалиции", – снова и снова повторяют в окружении Бен-Гвира. Причем не только говорят. Уже несколько раз судьба голосований в Кнессете висела на волоске, так как было неясно, явятся ли депутаты партии Бен-Гвира в зал заседаний.

В коалиции уже теряют терпение. После того, как Итамар Бен-Гвир 18 июля поднялся на Храмовую гору, в ШАС в резких выражениях высказались против этого визита. Стоит напомнить, что ультраортодксальный истеблишмент возражает против визитов евреев на Храмовую гору. В иной коалиционной ситуации возможно в ШАС смолчали бы, однако раздражение против Бен-Гвира оказалось слишком сильным. "Придет время и период безумия господина Бен-Гвира завершится", – заявил министр внутренних дел Моше Арбель.

Напряженность между ШАС и "Оцма Иегудит" является главной заботой главы коалиции Офира Каца.

Праволиберальный союз и Палестинское государство

Авигдор Либерман и Нафтали Беннет перевели на этой наделе переговоры из закулисных (факт которых всем хорошо известен) в публичные. Эти два политика являются основными фигурами в процессе формирования так называемого праволиберального блока. Глава НДИ рассказал в интервью "Кан РЭКА", что он и Беннет приняли решение оставить главный вопрос – вопрос о том, кто возглавит новый список, на последний момент, когда будут объявлены выборы. "Сейчас этот вопрос не обсуждается", – заявил Либерман.

Так это или не так, неизвестно, известно лишь, что бывший глава "Мосада" Йоси Коэн принял решение на данном этапе не вступать в политическую жизнь. Одной из причин он назвал разочарование в серьезности намерений Либермана, Беннета и Саара. "Они не готовы серьезно разговаривать", – процитировал телеканал "Кешет" слова Коэна.

Гидеон Саар продолжает путь обратно к сердцу правого электората. На этой неделе по инициативе его партии Кнессет провел обсуждение и голосование резолюции, отвергающей идею Палестинского государства. Эта резолюция не имеет реального значения и практического веса, однако имеет двойное символическое значение. С точки зрения международного сообщества, резолюция парламента, утвержденная к тому же таким значительным большинством (68:9) гораздо более весома, чем заявление отдельных политиков или даже ЦК "Ликуда". С точки зрения политических перспектив Саара это помогает укреплять позиции на правом фланге. В таком статусе он может претендовать и на пост министра обороны в правительстве Нетаниягу. На этой неделе Саар, кстати, вновь не отверг возможности присоединения к правительству. Формулировки Саара осторожны, как всегда. Он заявил, что не получал конкретных предложений и не может сказать ничего нового. На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом, возможность смены главы оборонного ведомства не выглядит нереальной.

За резолюцию, отвергающую возможность создания Палестинского государства, проголосовали не только депутаты от правых партий. Большинство депутатов "Махане Мамлахти" поддержали резолюцию – в том числе глава партии Бени Ганц. Гади Айзенкот на голосование не явился. Так же как Биньямин Нетаниягу, Йоав Галант и Арье Дери. За несколько дней до поездки в США Нетаниягу предпочел не участвовать в голосовании по столь деликатному вопросу. Совершенно не очевидно, что он сумеет уходить от обсуждения этой темы достаточно долго.

Политическое насилие: повод для заседания правительства

В минувшую субботу было совершено покушение на бывшего, и возможно будущего, президента США Дональда Трампа. На следующий день правительство Израиля провело двухчасовое заседание, посвященное проблеме подстрекательства в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Глава оппозиции Яир Лапид подверг это заседание резкой критике, и назвал Нетаниягу "трусом и плаксой".

Подстрекательство в отношении премьер-министра – факт, который сложно оспаривать. Можно, наверное, довольно уверенно говорить и о том, что заседание правительства по этому поводу имело, прежде всего, пиар-значение.

Так или иначе, вряд ли оппозиции и ее главе стоит относиться столь пренебрежительно к угрозам в адрес премьер-министра. В социальных сетях и на демонстрациях протеста есть достаточно экстремистов, вполголоса, а иногда и в полный голос, призывающих к насильственным действиям.

"Их можно только свергнуть", "Нас может спасти только военная диктатура", "Жаль, что он вернулся из Рафиаха" – это высказывания, которые я лично слышал в последние дни и часы. Следует понимать, что любой акт политического насилия моментально переведет гражданский раскол в Израиле из холодной фазы в горячую.