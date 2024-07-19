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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК: ликвидирован глава военной разведки ХАМАСа в городе Газа Адаль Хамадия

время публикации: 19 июля 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 18:58
ЦАХАЛ и ШАБАК: ликвидирован глава военной разведки ХАМАСа в городе Газа Адаль Хамадия
Abed Rahim Khatib/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК выпустили совместное заявление, в котором сообщается, что силами ВВС Армии обороны Израиля, атаковавшими в четверг, 18 июля, группу террористов на территории комплекса UNRWA в районе Зайтун, был ликвидирован глава военной разведки ХАМАСа в городе Газа Адаль Хамадия. Он занимал эту должность с 2019 года.

Хамадия отвечал за сбор данных, понадобившихся террористам для подготовки резни 7 октября. После начала войны Хамадия курировал сбор разведданных о перемещении сил ЦАХАЛа и предоставлял оценку ситуации руководству военного крыла ХАМАСа

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