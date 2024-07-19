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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров спецназа "Радуан" в южном Ливане. Видео

время публикации: 19 июля 2024 г., 00:40 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 05:55
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров спецназа "Радуан" в южном Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

После полуночи ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в деревне Мадждал-Селме, в районе Джамиджмэ, в южном Ливане, местного командира подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Джафара Матука, еще одного полевого командира и нескольких боевиков, которые находились рядом с ним.

ЦАХАЛ отмечает, что Матук был ответственен за организацию серии атак против Израиля.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали военную структуру террористической организации "Хизбалла" в районе Кары.

Израиль
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Арабские СМИ: в Мадждал-Селме ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан"