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Ближний Восток

Арабские СМИ: в Мадждал-Селме ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан"

время публикации: 18 июля 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 22:41
Полевой командир подразделения "Радуан" Хабиб Маатук
Фото из социальных сетей

Саудовская телекомпания "Аль-Арабия" сообщила, что в результате удара, нанесенного ЦАХАЛом по зданию в деревне Мадждал-Селм на юге Ливана, был убит полевой командир подразделения "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Хабиб Маатук.

Вскоре эта информация была подтверждена и ливанскими СМИ. Официальные источники на данный момент информацию не подтверждают.

В результате удара по трехэтажному зданию в Мадждал-Селме сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июля 2024

Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Маджал Селм есть погибшие и раненые