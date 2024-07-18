Арабские СМИ: в Мадждал-Селме ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан"

Саудовская телекомпания "Аль-Арабия" сообщила, что в результате удара, нанесенного ЦАХАЛом по зданию в деревне Мадждал-Селм на юге Ливана, был убит полевой командир подразделения "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Хабиб Маатук.

Вскоре эта информация была подтверждена и ливанскими СМИ. Официальные источники на данный момент информацию не подтверждают.

В результате удара по трехэтажному зданию в Мадждал-Селме сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.